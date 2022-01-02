Город спит: утром 2 января на дорогах Петербурга 2-балльные пробки

Город спит: утром 2 января на дорогах Петербурга 2-балльные пробки
Дорожная ситуация утром 2 января. Фото: скриншот Яндекс.Пробки

На дорогах Северной столицы воскресным утром наблюдаются пробки в 1 балл. Горожане все еще высыпаются после празднования Нового года.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 9 часам дорожная ситуация будет оцениваться в 2 балла, до 14:00 ситуация не изменится.

Сейчас небольшие пробки собрались на Садовой улице, Невском, Загородном Измайловском проспектах, а также на улице Глинки, Большом проспекте П.С., Богатырском проспекте, проспекте Испытателей, Парашютной улице и на проспектах Просвещения и Энгельса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье, 2 января, в Петербурге ожидается облачная погода, температура воздуха опустится до -9 градусов. В последний выходной недели на смену морозному гребню антициклона, который ночью опустил температуру в городе почти до -13 градусов, придет передняя часть приближающегося с запада циклонического вихря.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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