В столице Индии резко выросло число заболевших коронавирусом

В Дели резко выросли показатели по заражению ковидом. Фото: pexels.com

В Дели резко выросли показатели по заражению ковидом. Фото: pexels.com

Новых коронавирусных больных за последние сутки в индийском Дели стало вдвое больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки, 1 января, зафиксировали 2 716 человек, заразившихся новой коронаиврусной инфекцией. Об этом рассказывает министерство здравоохранения Дели.

Такое количество заболевших является самым высоким показателем с 21 мая 2021 года. Тогда фиксировалось 3 009 случаев заражения.

Стоит ответить, что 31 декабря сообщалось о 1796 случаях заболевания, а еще днем ранее о 1313 случаев.

В Дели введен «желтый» уровень ограничений. Закрытыми стоят школы, колледжи, кинотеатры, тренажерные залы и спа-салоны.

Ограничена работа делийского метрополитен, торговых центров и магазинов – им разрешено работать с 10.00 до 20.00 местного времени. Также в Дели с 22:00 до 5:00 утра будет действовать ночной комендантский час.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Франции детей от трех лет обязали носить маски из-за ситуации с коронавирусом.