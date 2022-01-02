Ученые выяснили, какое хобби замедляет старение

Ученые выяснили, какое хобби замедляет старение
Со старением можно бороться с помощью хобби. Фото: pixabay

Изучать иностранные языки и заниматься музыкой может быть очень полезно для пожилых людей.

Данные хобби значительно снижают риск развития нейропатологий у стареющего человека. Об этом сообщает научный журнал Brain Sciences.

Такое исследование провели американские ученые. Деятели науки выяснили, что занятия музыкой или изучение языков снижают риск развития нейропатологий у стареющего человека.

Было изучено белое вещество с помощью диффузионно-тензорной визуализации. В результате стало известно, что сложная сенсомоторная деятельность, например, занятие музыкой или языками, может замедлить этот процесс.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что японские ученые назвали привычку во сне, вызывающую ожирение. По мнению японских исследователей, привычка засыпать и спать всю ночь со светом может вызвать тяжелые последствия для здоровья человека.

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