«Живая вода»: эксперты рассказали, как легче снять похмельный синдром

В праздничные дни важно помнить о вреде алкоголя и не забывать правильно снимать похмельный синдром, если уж получилось перебрать с выпивкой. Эксперты напоминают, как важно в такое время пить как можно больше воды, но при этом не забывать о других продуктах.

Вода способная восстановить водный баланс организма, который возникает после употребления алкоголя, поэтому специалисты снова и снова напоминают, что особенно важно пить много жидкости во время похмельного синдрома. Об этом сообщает PRIMPRESS. Но вода, — это не все, что необходимо организму в сложные периоды.

За очищением организма с помощью воды следует вымывание множества питательных веществ, в связи с чем необходимо на завтрак съесть овсянку или яйца. Эти продукты полезны тем, что богаты питательными веществами, а так же содержат аминокислоту, которая способствует выработке антиоксидантного вещества. Такая аминокислота называется цистеин.

Еще одним продуктом, который хорошо впишется в рацион при похмельном синдроме, — авокадо. В нем в большом количестве содержится жир и растительные аминокислоты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперты отметили, что молочные продукты больше жителей Ленобласти предпочитают петербуржцы.