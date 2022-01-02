МЧС: в Ленобласть идут морозы до -22 градусов

МЧС: в Ленобласть идут морозы до -22 градусов
Морозы ударят в ночь на понедельник. Фото: pixabay

В Ленинградской области МЧС предупредило местных жителей о наступающих морозах. Температура воздуха снизится до -26 градусов.

Об этом сообщило областное МЧС со ссылкой на прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Морозы ожидаются в Ленобласти в ночь на понедельник, 3 января. На западе региона будет от -7 до -12 градусов, а на востоке — от -12 до -17 градусов, но местами может подморозить до -22 градусов.

Днем 3 января в области прогнозируется от -5 до -15 градусов в зависимости от района: на западе будет теплее.

В целом погода будет облачной с прояснениями. В течение дня будет идти небольшой снег. На дорогах образуется гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти 2 января обещают снег с ветром.

ленобласть морозы мчс погода прогноз погоды


 

Новости партнеров
"Газпром" едва успел вывести из Нидерландов актив на миллиард евро
В Москве задержали членов преступной группы, которые
В Москве задержали членов преступной группы, которые "отжали" у РЖД 70 миллионов рублей
Стало известно, как умер 11-летний мальчик в Дубне под Москвой
Стало известно, как умер 11-летний мальчик в Дубне под Москвой
В Петербурге бандиту отказались снизить и без того мягкий срок
В Петербурге бандиту отказались снизить и без того мягкий срок
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МЧС: в Ленобласть идут морозы до -22 градусов
Минсельхоз США: Китай скупил почти половину мировых запасов продовольствия
В Госдуме не видят смысла в пособиях для безработных
Врач назвала фрукты и овощи, которые нужно есть зимой
В Пушкинском районе причиной пожара стал гараж
В Пулково в воскресенье задержали восемь рейсов
Меры городской социальной поддержки в Петербурге проиндексировали на 4%
Возбуждены уголовные дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве на ...