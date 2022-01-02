Психологи рассказали, как справиться с бессонницей

Психологи из Оксфордского университета рассказали о причинах бессонницы и как с ней бороться.

Исследователи выяснили, что основной причиной трудностей с засыпанием являются тревожные мысли перед сном. Однако попытки избавиться от тревоги лишь усугубляют ситуацию. Вместо борьбы с беспокойными мыслями психологи советуют принять их существование.

Для этого можно попробовать вести перед сном дневник, где описывать все насущные проблемы и заботы. Эффективность такого метода доказана британскими учеными, BBC Science Focus Magazine.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи рассказали о пользе отказа от гаджетов. Для идеального детокса нужны две недели, проведенные без каких-либо гаджетов. Но неделя или даже всего один день в неделю тоже будут полезны.