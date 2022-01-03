Петербург снова обошел Москву по числу новых случаев COVID: 1 341 зараженный

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватил еще 1 341 человек.

Об этом стало известно сегодня, 3 января. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял первое место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. На втором месте в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 1 335 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 1 180 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 330 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пандемия COVID-19 при соблюдении некоторых условий может завершиться к маю этого года.