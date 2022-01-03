Стало известно, чьи пенсии вырастут в январе

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, как в наступившем году выросли пенсии россиян.

Так, размер индексации пенсий неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца составил 5,9% с 1 января текущего года. Соответственно увеличится стоимость 1 ИПК для расчета страховой пенсии до 104,69 рублей, а фиксированная выплата составит 6 401 рублей.

Эксперт отметила в беседе с агентством «Прайм», что изменения приведут к росту доплат за иждивенца, за сельский и северный стаж, к пенсиям инвалидов I группы и 80-ти летних граждан.

При этом социальные пенсии проиндексируют на 7,7 процента, но только с 1 апреля. Таким образом размер социальной пенсии по старости составит 6 242 рублей

«С учетом повышения, среднегодовой размер страховой пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной пенсии — 10 307 рублей», — заявила она.

Также с 1 февраля будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата для федеральных льготных категорий россиян, заключила специалист.

Напомним, жители России, живущие в селах, могут рассчитывать на 25% Для прибавки к пенсии. При этом перерасчет происходит автоматически и обращаться в ПФР не требуется. Для получения допвыплаты пенсионеру необходимо иметь стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, проживать в сельской местности, а также быть неработающим пенсионером.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для того, чтобы добиться индексации пенсий, работающие пожилые люди увольняются, а затем через несколько месяцев снова трудоустраиваются. За это время ПФР проводит перерасчет выплат и назначает пенсионеру прибавку к пенсии.

Однако в этой схеме есть определенные риски. Работающим важно согласовать свое увольнение и последующее трудоустройство с работодателем. Если пенсионер не сможет договориться об этом, уволится, а работодатель не возьмет его обратно, он просто останется без работы.

Индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена в 2016 году. Перерасчет выплат проводится через 3 месяца после увольнения. Также через 3 месяца пенсионер получает доплату.