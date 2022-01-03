В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 330 человек

Всего с начала наблюдения за коронавирусной инфекцией зарегистрировано 102 574 случая заболевания. Фото: комитет по здравоохранению

Всего с начала наблюдения за коронавирусной инфекцией зарегистрировано 102 574 случая заболевания. Фото: комитет по здравоохранению

В Ленинградской области зафиксировали еще 330 случаев заболевания COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 3 января. Новые случаи заражения были выявлены в 114 населенных пунктах 47 региона. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 заразились уже 102 574 человека. 87 466 человек к настоящему времени выздоровело.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 12 месте. Петербург находится на первом — 1 341 зараженный. На второй строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 1 335 человек. Третье место у Подмосковья — 1 180 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пандемия COVID-19 при соблюдении некоторых условий может завершиться к маю этого года. Если россияне будут соблюдать все антиковидные ограничения и активно вакцинироваться, то пандемия к этому времени может приостановиться или стать контролируемой.