Ученые: сахаросодержащие напитки удваивают риск рака кишечника

В список опасных напитков попали как искусственно подслащенные соки, так и стопроцентно фруктовые. Фото: Pixabay

В список опасных напитков попали как искусственно подслащенные соки, так и стопроцентно фруктовые. Фото: Pixabay

Употребление напитков, содержащих высокое количество сахара, в разы увеличивает рака кишечника. К такому выводу пришли исследователи из Англии.

Специалисты собирали данные для исследования почти 24 года. К сладким они отнесли напитки с содержанием сахара более 5%. В список «опасных» попали как искусственно подслащенные соки, так и стопроцентно фруктовые. Ученые выяснили, что употребление вдвое повышает риск развития онкологии, и в особенности рака груди.

По данным исследования, опубликованного в журнале Gut, каждая ежедневная порция сладкого напитка была связана с увеличением вероятности на 16%. При их замене на искусственно подслащенные, чай, кофе, полуобезжиренное или цельное молоко, риск оказался бы ниже на 36% ниже.

Специалисты советуют не злоупотреблять такими напитками, а также рекомендуют отказаться от жареного, алкоголя, пищевых добавок, пестицидов и переваренных продуктов.

«Сокращение потребления или замена другими, более полезными, напитками среди подростков и молодых людей может служить потенциальной действенной стратегией для снижения растущего риска рака кишечника в возрасте до 50 лет», — отмечается в исследовании.

Напомним, диетолог Юлия Пигарева рассказала, какие продукты могут содержать так называемый «скрытый» сахар, который не указан на этикетке. В этот список входят газированные напитки, соусы, йогурты и творог, а также мюсли и другие продукты для быстрого завтрака. По ее словам, сахар может быть в составе продуктов и напитков, но должен быть среди последних в списке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рак кишечника также может спровоцировать употребление красного мяса. Как рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, к нему относятся ветчина, колбаса, сосиски, сардельки, бекон. Также перечень медика не обошелся без говядины, свинины и баранины. Онкологи рассматривают это мясо как канцероген наравне с сигаретами, спиртным и химикатами. Доктор обратил внимание, что другими факторами риска рака кишечника являются наследственность и язвенный колит.