Диетолог перечислила продукты со «скрытым» сахаром

Диетолог перечислила продукты со «скрытым» сахаром
Диетолог советует отказаться от сахара. Фото: Pixabay

Диетолог Юлия Пигарева рассказала, какие продукты могут содержать так называемый «скрытый» сахар, который не указан на этикетке.

В этот список входят газированные напитки, соусы, йогурты и творог, а также мюсли и другие продукты для быстрого завтрака.

«Сахар может быть, но он должен быть на самом последнем месте в составе, не на первом», — приводит ее слова радио Sputnik.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что холестерин в небольших количествах приносит пользу для организма, однако повышение его уровня в крови может обернуться высоким риском возникновения инсульта и инфаркта.

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Диетолог перечислила продукты со «скрытым» сахаром
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