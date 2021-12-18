Диетолог перечислила продукты со «скрытым» сахаром

Диетолог Юлия Пигарева рассказала, какие продукты могут содержать так называемый «скрытый» сахар, который не указан на этикетке.

В этот список входят газированные напитки, соусы, йогурты и творог, а также мюсли и другие продукты для быстрого завтрака.

«Сахар может быть, но он должен быть на самом последнем месте в составе, не на первом», — приводит ее слова радио Sputnik.

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