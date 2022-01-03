Петербуржцы все еще спят: в понедельник утром в городе 2-балльные пробки

Утром понедельника, 3 января, дороги Петербурга свободны от пробок, горожане отдыхают дома после празднования Нового года. К 10:00 дорожная ситуация оценивается в два балла.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», после 12:00 заторы увеличатся на балл. до 15:00 дорожная ситуация не изменится.

В центре города все дороги окрашены в «зеленый». Единственный «красный» участок наблюдается у Московского вокзала. Небольшое скопление машин также наблюдается на Садовой улице, Невском проспекте, Большеохтинском мосту, набережных Макарова и Обводного канала, на Большом проспекте П. С., улице Савушкина и Московском шоссе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в первый день новой недели в Петербурге ожидается облачная погода и небольшой снег. На погоду Северной столицы будет оказывать влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт.