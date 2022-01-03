В Ленобласти 4 января начнутся снегопады

В Ленобласти можно будет увидеть метель. Фото: Pixabay

В Ленобласти можно будет увидеть метель. Фото: Pixabay

Жителей Ленинградской области завтра весь день ждет снегопад. К тому же, температура опустится до -23 градусов.

Прогнозисты говорят, что 4 января, во вторник, на улице будет пасмурно. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В течение дня начнет дуть юго-восточный, восточный умеренный ветер. Ночью в 47-м регионе можно будет увидеть небольшой снежок. Осадки в виде снега прольются на большую часть регионов, при этом в некоторых районах обещают метели.

В темное время суток температура воздуха на западе составит -7…-12 градусов. Днем будет чуть-чуть теплее. Термометры покажут -2…-7 градусов.

В восточной части региона будет значительно холоднее, ночью -12…-17, кое-где даже -18…-23, а днем -8…-13.

Автомобилистов и пешеходов предупредили о гололедице на дорогах.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что в первый день новой недели в Петербурге ожидается облачная погода и небольшой снег. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.