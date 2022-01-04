«А если нет QR-кода, то куда можно?»: петербуржцы изучают новые правила

Наступил новый 2022 год, который пришел не один, а с целым рядом изменений начиная от пенсий и заканчивая новыми правилами по QR-кодам. Со 2 января петербуржцы вынуждены приспосабливаться к новым правилам, которые установлены с целью ограничить распространение коронавирусной инфекции.

В совокупности правил QR-код о прохождении вакцинации требуется при посещении магазинов, исключая продуктовые, общепита, учреждений культуры, бассейнов и фитнес-центров, развлекательных мест, гостиниц, брачных мероприятий, а также спортивных площадок, где соберется больше 40 человек.

Но не все жители Северной столицы еще приобрели QR-код. По данным Смольного, на 2 января полностью привито 2 704 763 человек, а первый компонент вакцины получили 2 907 800 человек в Петербурге. 2 января вакцинацию от СОVID-19 прошли 2 574 петербуржцев. Впервые в пункты вакцинации пришли 1112 человек.

QR-код также положен тем, кто переболел коронавирусом. Существуют и альтернативные варианты, например, человек может иметь при себе ПЦР-тест или медотвод.

Занимаясь вопросом волшебного пропуска в общепит в виде QR-кода, стоит отметить для себя несколько нюансов. Первый: если человек находится на стадии между первой и второй прививкой «Спутник V», он не получит QR-код до полного завершения цикла. При этом из-за нового омикрон-штамма ПЦР-тест теперь действует не 72 часа с момента его активации, а 48 часов.

О том, как и где проверяют QR-код, стоит рассказать поподробнее. Допустим, человек пришел в ресторан, когда он должен показать код? В некоторых заведениях вопрос может возникнуть прямо на входе, в других код могут попросить при приеме заказа или на кассе. Если документа, подтверждающего факт вакцинации, не окажется, сотрудники будут вынуждены попросить вас либо взять еду навынос, либо покинуть ресторан.

Если рассматривать предъявление QR-кода в ТРЦ, то тут его могут попросить либо на входе в каждый из магазинов, или на пути в развлекательную зону.

Несмотря на новые правила, все еще есть места, куда можно попасть без QR-кода. Например, есть возможность сходить за продуктами, в аптеку, заправить машину или посидеть в кафе на АЗС, вокзале или в аэропорту. Вопрос о QR-кодах в транспорте все еще остается открытым.

Торговые центры Ленобласти продолжают работать в обычном режиме без QR-кодов, но посетители так же, как и в Петербурге, обязаны соблюдать меры защиты, использовать маски.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за введения QR-кодов в петербургском «Питерлэнде» наблюдается наплыв гостей, образовались больше очереди.