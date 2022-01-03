Эксперт рассказал, какие валюты стоит закупить россиянам

При этом рубль слабо отреагировал на значительное повышение ключевой ставки, в начале укрепившись, но затем упал до 74 рублей за доллар. Фото: Pixabay

При этом рубль слабо отреагировал на значительное повышение ключевой ставки, в начале укрепившись, но затем упал до 74 рублей за доллар. Фото: Pixabay

Заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров рассказал, что на фоне роста геополитических рисков в последние месяцы заметно ослабел рубль.

Он перечислил факторы, которые могу вызвать у россиян интерес к приобретению национальных валют развитиях стран, в первую очередь — доллара и евро.

Эксперт отметил, что до 11 февраля ( в этот день пройдет заседание ЦБ) серьезного укрепления рубля ждать не стоит.

По его словам, локальная и мировая инфляция продолжают расти. Нефть марки Brent упала с максимальных значений 2021 года и торгуется на уровне 71 доллара за баррель.

При этом рубль слабо отреагировал на значительное повышение ключевой ставки, в начале укрепившись, но затем упал до 74 рублей за доллар.

Эксперты считают, что лучшими вариантами для сбережений на ближайшие несколько месяцев являются доллар и евро, однако небольшую часть накоплений все же лучше держать в рублях, если в них внезапно возникнет необходимость.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что для выгодной покупки валюты следует соблюдать несколько установок. Мониторинг динамики курсов, прогнозирование, поведения рубля в ближайшее время и другое. Рубль обычно укрепляется в конце месяца. В этот период происходят налоговые выплаты у российских компаний, что и приводит к стабилизации рубля.