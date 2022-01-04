В Пулково утром во вторник нет задержанных рейсов

В Пулково утром во вторник нет задержанных рейсов
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во вторник, 4 января, из аэропорта Северной столицы все самолеты, как ожидается, вылетят в положенный час.

Согласно данным, опубликованной на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию. В настоящий момент неизвестно ни о каких задержках или отменах.

Однако есть вероятность, что ситуация изменится в связи с неблагоприятными погодными условиями или по ряду других причин.

Накануне сообщалось о том, что в ночь на понедельник, 3 января, в Пулково с вылетом задерживаются шесть самолетов. Дополнительное время пришлось ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Перми, Душанбе, Ургенча, Тюмени, Челябинска. Первым задерживается рейс до Перми. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 0:15, однако время вылета сдвинули до 2:15.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержка более 30 рейсов в Пулково привела к проверке прокуратуры.

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