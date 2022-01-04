Ночному клубу на Большой Конюшенной выпишут штраф за нарушение ковид-ограничений

Увеселительное заведение, расположенное по улице Большая Конюшенная, изобличили в нарушении введенных в связи с распространением коронавируса ограничений.

Об этом пишет пресс-служба администрации Петербурга.

Во время новогодних каникул проверки проводятся особенно часто.

В результате последних рейдов были осмотрены 28 магазинов, 15 кафе и ресторанов, три предприятия сферы услуг в Центральном и Красносельском районах.

Так, из 36 организаций нарушили постановление лишь три. В двух магазинах у сотрудников не было QR-кода и СИЗов, а также журналов термометрии и разметки для соблюдения дистанции посетителей.

Кроме того, на Большой Конюшенной улице после 23:00 продолжал работать ночной клуб. А это в настоящий момент запрещено. В отношении нарушителей возбуждены административные дела, им грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что три бара в центральной части Северной столицы будут наказаны за то, что не прекращают работать в ночное время суток.