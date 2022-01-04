Биолог не уверена, что «омикрон» вытеснит «дельту»

Профессор Анча Баранова дала прогноз по коронавирусу на 2022 год. Фото: pexels.com

Профессор Анча Баранова дала прогноз по коронавирусу на 2022 год. Фото: pexels.com

Биолог, профессор Университета Джорджа Мейсона, находящегося в Вирджинии, Анча Баранова не исключает, что «омикрон» и «дельт» в наступившем году будут «идти рядом».

Об этом Баранова рассказала в беседе с mk.ru.

Так, специалист считает, что в 2022 году между штаммами коронавируса «омикрон» и «дельта» может установиться динамическое равновесие.

Каждый из штаммов время от времени будет преобладать над другим. Отмечается, что будет иметь значение доля людей, обладающих перекрестным иммунитетом. Люди, ранее переболевшие другим видом ковида, будут немного устойчивее к другому.

По словам эксперта, защититься от обоих вариантов инфекции поможет только вакцинация, причем делать прививку может потребоваться каждые три месяца, а то и даже два.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфекционист рассказал, когда ждать улучшения ситуации с коронавирусом.