Гришина: «граница бедности» может улучшить мониторинг по прожиточному минимуму

Понятие «граница бедности» вводится для того, чтобы улучшить мониторинг уровня бедности в России по прожиточного минимуму, отсчитывающийся от корзины потребителей, считает эксперт.

Заведующая лабораторией Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина заявила, что «граница бедности» должна способствовать достижению национальных целей. Он связана с чертой бедности, но прожиточный минимум при этом не уберут. Об этом сообщает «Прайм».

Отмечается, что есть вероятность различия в количестве семьей, которые находятся на границах бедности и теми, кому положена социальная помощь. Прожиточный минимум в России сейчас рассчитывается, как 44,2% от среднего дохода граждан. Его используют при осуществлении социальных программ. «Граница бедности» при этом рассчитывается на ценах потребительской корзины и уровне цен.

Гришина отметила, что в случае некоторых социальных программ учитываются не только доходы россиян с суммой не менее двух прожиточных минимумов, но и само имущество граждан. В случае, когда есть лишнее имущество, россияне могут не получить социальную помощь.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что борьба с бедностью и коронавирусом все еще останется главными проблемами в 2022 году, отмечают в Госдуме.