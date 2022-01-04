Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали более 60 человек

Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали более 60 человек
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 63 случая.

Об этом стало известно во вторник, 4 января.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 28 267 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 312 187 человек.

Всего с начала пандемии в России выявлено 10 570 212 случай коронавируса в 85 регионах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у 83% взрослых петербуржцев есть антитела к коронавирусу.

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