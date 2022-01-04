QR-коды, оружие, педофилы и пытки: какие вопросы рассмотрит Госдума в весеннюю сессию

QR-коды, оружие, педофилы и пытки: какие вопросы рассмотрит Госдума в весеннюю сессию
В 2022 году Госдума уделит внимание социальной защите и примет новые законы. Фото: Государственная дума РФ

В весеннюю сессию Госдума планирует рассмотреть ряд новых законов, которые направлены на социальную защиту россиян. В частности, вопросы коснутся QR-кодов в общественных местах, наказаний за пытки, огнестрельного оружия и заключения педофилов.

По словам депутатов, ключевыми остаются темы пенсий и поддержка бизнеса. Эксперты отмечают, что к некоторым из нововведений население может отнестись тревожно. Отмечается, что весенняя сессия, в принципе, будет непростой для парламента. Об этом сообщают «Известия».

Самым ключевым и резонансным в 2022 году будет законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и организациях. Исключения в этом вопросе составят только продуктовые магазины с товарами первой необходимости и аптеки. Соответствующий законопроект депутаты могут рассмотреть уже во втором и третьем чтении после 14 января.

Следующий закон регулирует действия в области наказаний за пытки. По новым правилам предполагается продление лишения свободы за пытки с 7 до 12 лет, преступление переводится в разряд особо тяжких. Статья «Принуждение к даче показаний» предполагает появление нового субъекта преступления — самого сотрудника правоохранительных органов. Рассмотреть новые нормы Госдума также планирует уже в январе. Еще одним важным законом станет ужесточение проверок тех, кто желает купить оружие.

В весеннюю сессию Госдума в окончательном чтении хочет принять законопроект, который вводит пожизненное лишение свободы для педофилов, повторно совершивших аналогичное преступление. В настоящий момент закон предусматривает максимальное наказание только в том случае, только если жертва моложе 14 лет.

В законодательном портфеле сессии планируется 1 095 инициатив. Первым 26 января в Госдуме ждут главу МИД России Сергея Лаврова, ему уже готовят вопросы.

Самыми главными в Госдуме отмечают меры поддержки населения. Например, в «Справедливой России — За правду» отметили, что намерены в весеннюю сессию уделить внимание защите интересов семей с детьми, а также инициировать пересмотр параметров потребительской корзины. Фракция «Новые люди» займется мерами поддержки предпринимателей, среднего и малого бизнеса, образования, здравоохранения.

По мнению главы Политической экспертной группы Константина Калачева, Госдума должна в целом усилить работу по информационному сопровождению своей деятельности и укреплению обратной связи в новом 2022 году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россияне, получающие пенсии по линии министерства обороны и различных правоохранительных ведомств, включая таможню, в 2022 году получат выплаты в усеченном виде. Она будет проиндексирована по-новому.

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