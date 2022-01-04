Петербуржцы застряли в многочасовых пробках по дороге в «Охта Парк»

Желающие отдохнуть во время новогодних каникул жители Петербурга попали в гигантские пробки на въезде в «Охта Парк».

Огромная пробка встретила посетителей на подъезде к популярному курорту в деревне Мистолово. Затор был настолько мощным, что стоять в нем пришлось несколько часов, рассказали посетители в социальных сетях накануне, 3 января.

Наконец попав туда, людям пришлось стоять еще и в огромных очередях как на каток, так и к пунктам реализации еды и напитков. Также горожане отметили высокие цены на развлечения и питание.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Елагином острове открылся самый большой искусственный каток в Петербурге. Площадка в Центральном парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова будет открыта, даже когда на улице будет «плюс». Каток теперь оборудован системами охлаждения. Это позволит сохранять идеально ровное покрытие вплоть до конца марта и выдерживать температуру воздуха до +8 градусов.