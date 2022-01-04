Экономист заявил об укреплении рубля в 2022 году

По словам Бирюкова, также ожидается снижение геополитической премии в краткосрочной перспективе, что позволит рублю стать дороже. Фото: pixabay.com

По словам Бирюкова, также ожидается снижение геополитической премии в краткосрочной перспективе, что позволит рублю стать дороже. Фото: pixabay.com

В 2022 году российская валюта продолжит укрепляться. Об этом заявил экономист «Газпромбанка» Павел Бирюков.

По его словам, это произойдет по причине роста цен на нефть и замедлению роста экономики.

Бирюков отметил в беседе с изданием «Известия», что удорожанию рубля будет способствовать также снижение геополитической премии в краткосрочной перспективе. По его мнению, в конце марта 2022 года доллар будет стоит около 70,5 рублей.

Аналитик Петр Пушкарев в свою очередь отметил, что в марте российская валюта останется в границах от 71,5 до 75,5 рубля за долларэ. И добавил, что под воздействием мировой инфляции стоимость нефти может преодолеть отметку в 85 долларов за баррель, однако доллар вряд ли будет стоить дешевле 70 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кроме цен на нефть и ситуации на внешних рынках на рост курса доллара и евро влияет геополитический фон.