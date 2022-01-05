Четырехлетнюю племянницу Джорджа Флойда подстрелили

Четырехлетнюю племянницу Джорджа Флойда подстрелили
Полиция разыскивает причастных к стрельбе. Фото: unsplash

В Хьюстоне неизвестные подстрелили четырехлетнюю племянницу афроамериканца Джорджа Флойда, за убийство которого посадили офицера полиции.

Как сообщает New York Post, девочка была ранена из огнестрельного оружия во время вооруженного нападения на дом, где жили родственники Флойда. Обстрел произошел в новогоднюю ночь. В девочку выстрелили, когда она спала в своей кровати. В момент нападения в доме находились четверо взрослых и двое детей.

Девочка получила серьезные ранения: она госпитализирована с пробитыми легким и печенью, а также переломом трех ребер. Пострадавшей провели экстренную операцию, сейчас она находится в стабильном состоянии.

В полиции еще не знают, сколько человек причастны к стрельбе. Подозреваемых по делу о нападении пока нет, возможные мотивы преступления устанавливаются.

Напомним, в мае 2020-го бывший полицейский Дерек Шовин применил при задержании Флойда удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец скончался. После гибели Флойда в Штатах прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранителям подключалась Национальная гвардия США. В десятках городов вводился комендантский час.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывший офицер полиции признан виновным в убийстве Джорджа Флойда.

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