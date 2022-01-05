Жителей Ленобласти предупредили о сильном ветре и гололедице

Жителей Ленобласти предупредили о сильном ветре и гололедице
В Ленобласти выпадет снег. Фото: pixabay.com

В четверг, 6 января, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Выпадет мокрый снег.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток будет на уровне -2…-7 градусов, местами похолодает до -10 градусов.

На дорогах гололедица и сложная обстановка, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет повышаться.

Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, днем на западе его порывы будут достигать 8-13 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что циклон «Юмит» принесёт снег и потепление в Петербург. Во вторник, 4 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

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Жителей Ленобласти предупредили о сильном ветре и гололедице
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