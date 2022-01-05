За сутки в больницы Петербурга госпитализировали 289 человек

За минувшие сутки в Петербурге в профильные инфекционные отделения госпитализировали ещё 289 человек, у которых диагностировали коронавирус. Это на 39 жителей больше, чем днем ранее.

Общее количество заболевших в COVID-стационарах города увеличилось до 5 387. При этом 615 пациентов находятся в отделениях реанимации. Еще 345 зараженных подключены к аппаратам ИВЛ.

Амбулаторное лечение проходят 20 530 горожан, а 30 359 получают безвозмездную лекарственную терапию на дому. Сегодня из городских больниц выписались 255 петербуржцев.

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 15 903 человек.

Об этом стало известно сегодня, 5 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 570 212.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России пока не выявили случаев заражения новым штаммом COVID из Франции.