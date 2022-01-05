По 19 тысяч рублей пенсионерам с 5 января: разъяснение ПФР по единовременной выплате

В различных информационных источниках неоднократно появлялась информация, что в январе 2022 года пенсионерам будет выплачено единоразово 19 тысяч рублей. Иногда была озвучена другая сумма.

Пенсионный фонд РФ так объяснил информацию о слухах по выплате пенсионерам суммы в 19 тысяч рублей.

Следует сразу сказать, что именно единовременной выплаты фиксированной суммы в первом месяце года не предвидится. Данная выплата не является индексацией, связанной с ежегодной инфляцией. Однако получение “премии”, адресованной пожилым людям, все же следует ожидать.

Такая выплата предназначается для неработающих пенсионеров, если у них уже имеются пенсионные накопления. Это возможно для людей пенсионного возраста: для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет.

С 2002 по 2014 год пенсионные накопления складывались из накопительной и страховой части. Средства из накопительной части пенсионных отчислений и предназначаются для выплаты.

Сумма выплат не фиксированная. Для каждого пенсионера она будет индивидуальна. Величина единовременной выплаты зависит от размеров пенсионных накоплений.

Что касается определенных сроков выплат, то они тоже не имеют четких временных рамок. Для получения такой выплаты необходимо подать заявление в отделение Пенсионного фонда по месту жительства. Заявление можно подать как в письменном виде при посещении отделения ПФ, так и по почте, или через МФЦ. Обращение в Пенсионный фонд поможет определить сумму фактических накоплений в соответствие со стажем, временем выхода на пенсию и размером средней зарплаты.

Если таковые накопления имеются, то они будут выплачены заявителю в любой форме. Возможна выплата накопительной части единоразово или ежемесячно, в виде фиксированной прибавки к пенсии.

Эти выплаты не отразятся на индексации пенсии в наступившем году. Как сообщал ранее Пенсионный фонд, с 1-го января проиндексированы страховые пенсии по возрасту. Коэффициент индексации составил 5,9% и связан с текущим уровнем инфляции. Величина выплачиваемых пенсий в январе текущего года уже станет другой.