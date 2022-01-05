Петербургский ресторатор объявил бойкот введённым в городе QR-кодам

Петербургский ресторатор объявил бойкот введённым в городе QR-кодам
QR-коды нужны для посещения различных заведений. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге со 2 января начали действовать новые правила. Теперь люди без QR-кодов не смогут попасть в заведения общепита и предприятия розничной торговли (кроме аптек, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости).

Петербургский ресторатор, бывший сотрудник полиции, Александр Коновалов заявил, что в его заведениях у гостей не будут требовать предъявить QR-код о прохождении вакцинации либо перенесенном коронавирусе.

«Мои заведения и заведения моих партнеров никогда не будут спрашивать куар коды», – так ресторатор написал на своей странице в Instagram.

Изначально QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли в городе планировалось ввести с 1 декабря, затем эту дату перенесли на 27 декабря, а потом на 2 января.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти ослабили ковид-ограничения. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал изменения «антиковидного» постановления. Нововведения связаны с предстоящими праздниками и отдыхом.

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