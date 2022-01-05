На Московской бирже стоимость евро выросла до максимального показателя

С сентября 2021 года евро на Московской бирже поднялось в цене до максимально показателя.

По отношению к российской валюте курс евро 5 января вырос свыше 86 рублей. Об этом стало известно из данных Московской биржи.

Увеличение курса евро обновило максимум с сентября минувшего года. При этом можно заметить, что курс рубля по отношению и к евро, и к доллару снижается , но при этом рост происходит к европейской валюте.

По данным аналитиков динамика изменения курса российской валюты в 2022 году будет зависеть от пандемии коронавируса, геополитической ситуации и санкционной политики. Так, отмечается, что в январе стоимость доллара в январе 2022 года будет колебаться в пределах 72,5–76 рублей, евро – 82–85 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на фоне роста геополитических рисков в последние месяцы заметно ослабел российский рубль. Локальная и мировая инфляция продолжают расти. Нефть марки Brent упала с максимальных значений 2021 года и торгуется на уровне 71 доллара за баррель.