В Старом Петергофе загорелся автобус

Пожар произошел в автобусе на Гостилицком шоссе в Петродворцовом районе Петербурга.

В Старом Петергофе спасатели тушили автобус на 5 км Гостилицкого шоссе, к счастью, пассажиров в это время в траснпорте не было.

Сообщение о возгорании экстренные службы получили в 23:08 5 января. Оперативно на место происшествия было отправлено 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

По прибытию удалось выяснить, что в автобусе марки «Паз» сгорели все сгораемые части. Пожар удалось ликвидировать быстро в 23:19 .

Сведения о пострадавших в инциденте не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 5 января в Горелово полностью сгорел одноэтажный с мансардой, рубленый, крытый шифером по деревянной обрешётке, размером 8х8 метров частный дом, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 17:27 мск. Сведения о пострадавших не поступали.