Стало известно о смерти двух военных во время операции в аэропорту Алма-Аты

Стало известно о смерти двух военных во время операции в аэропорту Алма-Аты. Фото: сайт аэропорта Алма-Аты

Стало известно о смерти двух военных во время операции в аэропорту Алма-Аты. Фото: сайт аэропорта Алма-Аты

Поступила информация о смерти по меньшей мере двух военных в аэропорту Алма-Аты при проведении антитеррористической операции.

Жертвами беспорядка в Казахстане пали двое военных. Об этом сообщает издание zakon.kz в своем Telegram-канале.

«При проведении антитеррористической операции в аэропорту Алматы погибли двое военнослужащих ВС Республики Казахстан», — отметили в сообщении.

Сообщение о проведении антитеррористической спецоперации поступило от заместителя мэра Алма-Аты Ержана Бабакумарова. Отмечается, что аэропорт города освобожден и переводится в штатный режим работы. На настоящий момент нарушителей в воздушной гавани нет. Самолеты в аэропорту принимают » только по запросу». Ограничение предположительно будет действительно до 21:00 четверга, 6 января.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Рейс авиакомпании Air Astana, который должен был вылететь 5 января из Пулково 5 января в Нур-Султан, перенесли на 6 число в 12:00.