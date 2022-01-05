Стало известно о смерти двух военных во время операции в аэропорту Алма-Аты

Стало известно о смерти двух военных во время операции в аэропорту Алма-Аты
Стало известно о смерти двух военных во время операции в аэропорту Алма-Аты. Фото: сайт аэропорта Алма-Аты

Поступила информация о смерти по меньшей мере двух военных в аэропорту Алма-Аты при проведении антитеррористической операции.

Жертвами беспорядка в Казахстане пали двое военных. Об этом сообщает издание zakon.kz в своем Telegram-канале.

«При проведении антитеррористической операции в аэропорту Алматы погибли двое военнослужащих ВС Республики Казахстан», — отметили в сообщении.

Сообщение о проведении антитеррористической спецоперации поступило от заместителя мэра Алма-Аты Ержана Бабакумарова. Отмечается, что аэропорт города освобожден и переводится в штатный режим работы. На настоящий момент нарушителей в воздушной гавани нет. Самолеты в аэропорту принимают » только по запросу». Ограничение предположительно будет действительно до 21:00 четверга, 6 января.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Рейс авиакомпании Air Astana, который должен был вылететь 5 января из Пулково 5 января в Нур-Султан, перенесли на 6 число в 12:00.

алма-аты военные казахстан погибли протест Россия


 

Новости партнеров
Убийство за просьбу надеть маску: в Петербурге жителя приговорили к 6 годам
Убийство за просьбу надеть маску: в Петербурге жителя приговорили к 6 годам
Путин пригрозил Байдену полным разрывом отношений России и США после введения санкций
Путин пригрозил Байдену полным разрывом отношений России и США после введения санкций
Этим утром в Москву вылетел самолёт из Алма-Аты
Этим утром в Москву вылетел самолёт из Алма-Аты
В Москве задержали членов преступной группы, которые
В Москве задержали членов преступной группы, которые "отжали" у РЖД 70 миллионов рублей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно о смерти двух военных во время операции в аэропорту Алма-Аты
Daily Express: результаты теста на COVID-19 могут быть ложными, если ...
В Тосненском районе водитель легковушки, которая влетела в скорую, погиб на месте
Олигарх Алексеев: борьба с «пузырем экономики» приведет к ...
Россиянам увеличат десять социальных выплат в 2022 году
Россиянам порекомендовали хранить сбережения в форме номинированных активов
В Старом Петергофе загорелся автобус
На Московской бирже стоимость евро выросла до максимального показателя