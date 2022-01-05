Рейс из Петербурга в Нур-Султан перенесли на 6 января

Рейс из Петербурга в Нур-Султан перенесли на 6 января. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Рейс из Петербурга в Нур-Султан перенесли на 6 января. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Рейс авиакомпании Air Astana, который должен был вылететь 5 января из Пулково 5 января в Нур-Султан, перенесли на 6 число. Таким образом, произошла задержка в более чем на 16 часов.

Рейс должен был осуществиться в 20:25 мск, но после его перенесли на 22:25 мск. В настоящее время ситуация снова поменялась: теперь самолет должен отправиться в столицу Казахстана 6 января в 12 часов дня. Об этом стало известно из данных онлайн-табло Пулково.

Отмечается, что причина переноса — неприбытие самолета в Пулково. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе оператора аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

Вероятно, задержка воздушного транспорта кроется в митингах и протестах в Казахстане. Сообщается о перебоях в работе аэропортов крупнейших городов страны, включая Алма-Аты. Отменяются вечерние рейсы, несколько авиакомпаний объявили о приостановке полетов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что митингующие разгромили памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.