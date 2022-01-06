На улице Олеко Дундича из общежития СПбГАВМ из-за пожара эвакуировали 50 человек

На улице Олеко Дундича из общежития СПбГАВМ из-за пожара эвакуировали 50 человек
На улице Олеко Дундича из общежития СПбГАВМ из-за пожара эвакуировали 50 человек. Фото: Яндекс.Карты

Во Фрунзенском районе на улице Олеко Дундича, 5 загорелось общежитие «СПб Государственной Академии Ветеринарной медицины».

Возгорание произошло около 00:51. Спасатели в составе 5 единиц техники и 25 человек личного состава от МЧС выехали на место.

Как выяснилось, 12-и этажном здании общежития на 9-м этаже горели комната и коридор на общей площади 12 квадратных метров. Пожар повысился до ранга 1 БИС в 01:28.

Были привлечены дополнительные силы, таким образом на месте уже работало 6 единиц техники и 27 человек личного состава. В 01:46 пожар удалось локализовать.

Сведения о пострадавших не поступали. Как отмечает 78.ru из здания были успешно эвакуированы 50 человек. По предварительной информации пожар мог начаться из-за сгоревшего ноутбука. На настоящий момент студентам ничего не угрожает, но из-за сильного запаха учащихся временно перевозят в другое общежитие.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в автобусе на Гостилицком шоссе в Петродворцовом районе Петербурга произошле пожар 5 января.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ленобласть новости СПб Олеко Дундича пожар СПбГАВМ


 

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