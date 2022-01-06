В России за сутки выявили более 15 тысяч случаев COVID

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 15 316 человек, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на четверг, 6 января, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 601 300.

За сутки зафиксировали 802 смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии от последствий вируса скончались 313 817 пациентов. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 22 949 человек. Общее количество выздоровлений достигло 9 623 677.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй стала Москва. Третье место у Подмосковья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главным отличием ковида от гриппа является вовсе не изменение или потеря запахов и вкусов, в чем уверены многие. В редких случаях потерять обоняние можно и при гриппе.