Уборочная техника не доехала до Выборгского и Приморского районов утром 6 января

Уборочная техника не доехала до Выборгского и Приморского районов утром 6 января
Уборочная техника вышла на улицы города. Фото: скриншот карты комитета по благоустройству

Утро в Петербурге начинается с уборки снега после ночных осадков. Спецтехника выехала расчищать город от мусора и снега, но до спальных районов доехала с трудом.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству на 7:00, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Основная масса уборочной техники замечена в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах города. Меньше техники наблюдается в Московском и Фрунзенском районах.

Также почти без внимания остались Выборгский и Приморский районы, где трудятся всего несколько машин спецтехники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутат МО № 72 Татьяна Мироненко попала в больницу после того, как поскользнулась и упала на бетонный блок. Из-за плохой уборки снега петербуржцы продолжают получать травмы. В этот раз несчастье коснулось Мундепа Татьяны Мироненко, которая гуляла гуляла с семьей по набережной в новогодние праздники.

новости СПб уборка улиц


 

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Уборочная техника не доехала до Выборгского и Приморского районов утром 6 января
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