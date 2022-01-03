Мундеп Мироненко ударилась о бетон из-за плохой уборки снега в Петербурге

Мундеп Мироненко ударилась о бетон из-за плохой уборки снега в Петербурге
Мундеп Мироненко ударилась о бетон из-за плохой уборки снега в Петербурге. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Депутат МО № 72 Татьяна Мироненко попала в больницу после того, как поскользнулась и упала на бетонный блок.

Из-за плохой уборки снега петербуржцы продолжают получать травмы. В этот раз несчастье коснулось Мундепа Татьяны Мироненко, которая гуляла гуляла с семьей по набережной в новогодние праздники. Об этом сообщает «Фонтанка».

Женщина начала обходить бетонный блок у Итальянского моста, фиксирующий декорации, но поскользнулась и упала спиной на острый угол. Всему виной гололедица и каша, скрывающая опасные участки дороги.

«Первое время даже ничего сказать не могла и больно дышать было», — отметила Мироненко.

Мундепа госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Отмечается, что в машине ей было настолько больно, что пришлось прибегнуть к обезболивающему.

По словам Мироненки, в приёмном покое было много людей с травмами ног, рук и других частей тела. После обследования и очередного обезболивающего укола женщину выписали домой с рекомендацией дальнейшего лечения у травматолога.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению вице-губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Повелия горожанам было бы хорошо еще «немножко потерпеть», и снег в городе уберут.

Джанилидзе ленобласть новости СПб травмы уборка снега


 

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