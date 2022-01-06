Брокер раскрыл валюту, на которую вырастет спрос в 2022 году

Брокер раскрыл валюту, на которую вырастет спрос в 2022 году
Мы сохраняем позитивный взгляд на российскую валюту, заявил эксперт. Фото: pixabay.com

В 2022 году у рубля есть возможность оказаться на вершине спроса. Такое заявление сделал персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Константин Правосудов.

По его словам, это может произойти из-за решения о поднятии ключевой ставки, которого ожидают от ФРС, которое станет проблемой для многих эмитентов на развивающихся рынках, активно занимавших в долларах, когда ставка еще была нулевой. Однако российский рынок перед этим устоит благодаря санкциям.

Брокер отметил в разговоре с агентством «Прайм», что на динамику рубля в текущем году может оказать позитивное влияние высокая ключевая ставка, нормализация бюджетной политики и ослабление геополитических рисков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что биржевой курс доллара и евро побил прошлогодние рекорды уже в начале января на фоне ситуации в Казахстане.

Протестовать люди начали 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области на юго-западе Казахстана. Изначально жители протестовали против высоких цен на топливо. Спустя два дня митингующие дошли до Алма-Аты. Там, чтобы разогнать митингующую толпу понадобились светошумовые гранаты. В других городах тоже начались беспорядки, например в Атырау, Актобе, Уральске, Таразе, Шымкенте и других.

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