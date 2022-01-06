Силовики зачистили центральную площадь в Алма-Ате от участников протестов

Силовики зачистили центральную площадь в Алма-Ате от участников протестов
Протестующие стали собираться на площади. Фото: скриншот видео Youtube

Силовики зачистили площадь Республики и резиденцию президента в Алма-Ате от протестующих.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Хабар 24», силовики взяли под контроль центральную площадь бывшей столицы, но раздаются редкие выстрелы.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января на фоне резкого повышения цен на газ. Жители городов вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Касым-Жомарт Токаев ввел режим ЧП до 19 января в Алма-Ате и Мангистауской области Казахстана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Казахстана ввели двухнедельный режим ЧП из-за протестов.

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