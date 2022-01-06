Золотой фонд казахского кино уничтожили во время беспорядков

Золотой фонд казахского кино уничтожили во время беспорядков
Протестующие стали собираться на площади. Фото: скриншот видео Youtube

Золотой фонд казахского кино сгорел во время беспорядков в Казахстане.

В его коллекцию входили шедевры республиканского кинематографа, сообщает Sputnik Казахстан.

«В результате беспорядков уничтожен Золотой фонд казахского кино. Он сгорел в результате пожаров», — рассказал источник портала.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. В Алма-Ате произошли столкновения граждан с силовиками, для разгона протестующих применили газ и светошумовые гранаты. По всей республике был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.

В среду, 5 января, во всех регионах Казахстана объявили режим ЧП. Власти ввели ряд ограничений: комендантский час, запрет массовых действий, а также ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств.

На фоне массово протестующих граждан президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности, после чего заявил о готовности к жестким действиям. Совет коллективной безопасности ОДКБ направил в Казахстан коллективные миротворческие силы

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Казахстана ввели двухнедельный режим ЧП из-за протестов.

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