COVID-19 подхватили еще 1,3 тысячи петербуржцев

COVID-19 подхватили еще 1,3 тысячи петербуржцев
В Петербурге коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pexels.com

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 1291 петербуржец сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувшего дня.

Об этом сегодня, 7 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 861 398 местных жителей. При этом 806 155 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 1078 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 3694 человек. Третье место у Подмосковья — 899 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург назвал условие, при котором завершится пандемия COVID-19.

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