В Петербурге зафиксировали еще 61 смерть от коронавируса

В Петербурге зафиксировали еще 61 смерть от коронавируса
Коронавирус продолжает буйствовать на территории Петербурга. Фото: pexels.com

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерть 61 человека с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 7 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Город на Неве сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлено 72 летальных исхода за сутки. Тройку замыкает Московская область — 38 смертей. В Ленинградской области от умерли еще четыре пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Отметим, что число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 28 447. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 314 604 человек, в том числе 787 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург назвал условие, при котором завершится пандемия COVID-19.

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