В Ленобласти коронавирусом заразились еще 206 человек

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 206 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 7 января, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 103 511 случаев ковида. При этом выздоровели 90 976 пациентов, в том числе 618 за последние сутки. Кроме того, стало известно о четырех летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3038.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 3694 человек. Третье место у Подмосковья — 899 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург назвал условие, при котором завершится пандемия COVID-19.