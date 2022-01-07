Вирусолог рассказал, как омикрон-штамм будет распространяться по России

Вирусолог рассказал, как омикрон-штамм будет распространяться по России
"Омикрон" может вытеснить предыдущие варианты коронавируса. Фото: unsplash

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает неизбежным распространение штамма коронавируса «омикрон» в России, но тяжелых последствий не будет.

По словам специалиста, никто не сможет остановить распространение омикрон-штамма. Жемчугов считает, что волна заболеваемости новым штаммом не будет сильной, но «омикрон» может вытеснить предыдущие варианты коронавируса.

«И так как иммунитет от вакцины «уханьского» штамма не очень действует, то вполне реально, что может возрасти заболеваемость», — цитирует врача Life.

Врач отметил, что «омикрон» не так страшен, поскольку смертность у него небольшая. Но людям из группы риска, в том числе пожилым, нужно защитить себя с помощью вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Бразилии привитый от коронавируса мужчина умер от омикрон-штамма.

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