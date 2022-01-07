При взрыве бытового газа в Пензе погибли два человека

В жилом доме в Пензе произошел взрыв газа, в результате которых погибли два человека.

Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. Инцидент произошел в ночь на 7 января в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Мира. В здании произошел взрыв газа, за которым последовал пожар. Жертвами ЧП стали два человека.

Жильцов подъезда эвакуировали. Мельниченко поручил создать эвакуационный пункт на базе местной школы. Предварительно, конструкции дома не пострадали, но требуется время для более тщательной проверки.

Как уточнили в региональном МЧС, сообщение о пожаре в доме поступило в 22:39 мск. Огонь тушили 16 спасателей с привлечением трех единиц техники.

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