Один погиб, двое пострадали при жесткой посадке вертолета в Башкирии

В вертолете находились пилот и два пассажира. Один из них погиб. Фото: Pixabay

В вертолете находились пилот и два пассажира. Один из них погиб. Фото: Pixabay

В результате жесткой посадки вертолета в Башкирии погиб один человек, еще двое госпитализированы с травмами.

Как сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ, инцидент произошел накануне около 23:20 по московскому времени в Благовещенском районе.

Частный вертолет марки AS350 совершил жесткую посадку неподалеку от населенного пункта Карагайкуль. Воздушное судно летело из Уфы в село Павловка. В вертолете находились пилот и два пассажира. Один из них погиб, двое других выжили.

В Приволжской транспортной прокуратуре заявили, что двое пострадавших транспортированы в республиканскую больницу скорой медицинской помощи в Уфе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при крушении частного вертолета во Франции погибли два человека.