В возрасте 75 лет скончался бывший начальник Генштаба Минобороны РФ Анатолий Квашнин

В возрасте 75 лет скончался бывший начальник Генштаба Минобороны РФ Анатолий Квашнин
В возрасте 75 лет скончался бывший начальник Генштаба Минобороны РФ Анатолий Квашнин. Фото: http://kremlin.ru/

Официальной причиной смерти Анатолия Квашнина может по больше части быть коронавирус, который вызвал инфаркт.

Бывший начальник Генерального штаба Минобороны Росси Анатолий Квашнин ушел из жизни на 76 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Клуб военачальников.

Квашнин скончался ночью 7 января, в пятницу, находясь в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко. Между тем «Газета.ru» со ссылкой на источник отмечает, что на протяжении последнего времени Квашнин боролся с коронавирусом, но в последнее время состояние его ухудшилось. Ночью бывший начальник скончался от инфаркта.

Анатолий Квашнин начал службу в Советской Армии в 1969 году в звании лейтенанта. Генеральный штаб Минобороны России возглавлял с 1997 по 2004 год. До 2010 года также был членом Совета Безопасности страны. Отставку принял в звании генерала армии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что новогоднюю ночь ушел из жизни советский и российский актер Михаил Бычков, который снялся в «Кин-дза-дза!».

Анатолий Квашнин генштаб миноборона Россия скончался


 

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