На Ланском шоссе в Петербурге появилась маленькая снежная копия Спаса на Крови

Пенсионер из Петербурга Владимир Кузьмин занимается созданием необычных снежных скульптур. На этот раз он работает над небольшой копией храма Спас на Крови во дворе дома на Ланском шоссе.

На настоящий момент мастер уже вылепил все архитектурные элементы доминанты и сейчас находится на этапе раскрашивания. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Руководитель отдела рекламы и специальных проектов Александр Лассев также рассказал об этом на своей странице в Instagram.

Несмотря на то, что большая часть работы сделана, все осложняют температурные качели. Недавно в Петербурге наблюдалось потепление, а уже сегодня снова ударил мороз. В связи с этим некоторые детали подтаяли, но уже снова схватились. По предполагаемому прогнозу, однако, скульптура проживет еще некоторое время, поэтому нужно поторопиться, если есть желание увидеть ее вживую.

Снежной скульптурой мастер занимается уже 10 лет. Причина, почему Кузьмин решил заниматься таким необычным видом деятельности простая — творческий порыв. Как то раз он увидел на газоне сугробы и не смог сдержаться, — вооружившись ножовкой и пилками принялся создавать необычные фигуры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на фасаде музей-квартиры Исаака Бродского в Петербурге появилась световая инсталляция с силуэтом Исаака Бродского.