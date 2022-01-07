Невролог рассказал о вреде резкого подъема по утрам

Врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории и мануальный терапевт Игорь Орлов рассказал, что после звонка будильника нельзя резко вскакивать.
По его словам, полезно какое-то время полежать в постели. Пробудиться помогут неторопливые потягивания.
Эксперт отметил, что резкий подъем с кровати сразу после пробуждения дает чрезмерную нагрузку на систему кровообращения и может спровоцировать головокружения.
«Нужно еще на какое-то время остаться в постели и выполнить потягивающие упражнения, размять застоявшиеся мышцы», — сказал он в интервью радио Sputnik.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи рассказали о пользе отказа от гаджетов. Для идеального детокса нужны две недели, проведенные без каких-либо гаджетов. Но неделя или даже всего один день в неделю тоже будут полезны.