Невролог рассказал о вреде резкого подъема по утрам

Невролог рассказал о вреде резкого подъема по утрам
У «жаворонков» риск развития глубокой депрессии был на 23% ниже. Фото: pixabay

Врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории и мануальный терапевт Игорь Орлов рассказал, что после звонка будильника нельзя резко вскакивать.

По его словам, полезно какое-то время полежать в постели. Пробудиться помогут неторопливые потягивания.

Эксперт отметил, что резкий подъем с кровати сразу после пробуждения дает чрезмерную нагрузку на систему кровообращения и может спровоцировать головокружения.

«Нужно еще на какое-то время остаться в постели и выполнить потягивающие упражнения, размять застоявшиеся мышцы», — сказал он в интервью радио Sputnik.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи рассказали о пользе отказа от гаджетов. Для идеального детокса нужны две недели, проведенные без каких-либо гаджетов. Но неделя или даже всего один день в неделю тоже будут полезны.

здоровье невролог сон


 

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