В Петербурге за сутки коронавирус подхватили более 1,3 тысяч человек

В Петербурге за сутки коронавирус подхватили более 1,3 тысяч человек
Соблюдение масочного режима в общественном транспорте продолжается. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватил еще 1 376 человек.

Об этом стало известно сегодня, 8 января. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 3 072 зараженных человека. На третьем месте оказалась Московская область — 1 246 новых ковид-пациента. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 202 случая заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что запланированная игра 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Миланом» и «Зенитом» была перенесена 7 января из-за вспышки коронавируса.

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