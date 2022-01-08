Петербуржцы пережили самую холодную ночь с начала января

Прошедшая ночь в Петербурге была самой холодной с начала января. Сегодня же в городе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, во второй половине дня пройдет небольшой снег. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня, 8 января, метеорологические условия будет формировать гребень холодного антициклона, который после полудня сменит приближающийся с запада теплый атмосферный фронт.

«Санкт-Петербург: в ожидании теплого фронта», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха в городе составит -8…-10 градусов, по Ленобласти столбики термометров покажут -7…-12. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм ртутного столба, что ниже нормы.

«Минувшей ночью температура воздуха в Северной столице опустилась до -15,9° — это самое низкое значение с начала января», — добавил синоптик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что субботнее утро в Северной столице началось с уборки снега после ночных осадков. Спецтехника выехала расчищать город от мусора и снега, но до спальных районов доехала с трудом.