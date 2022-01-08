Петербуржцы пережили самую холодную ночь с начала января

Петербуржцы пережили самую холодную ночь с начала января
В Петербурге пойдет снег. Фото: Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Прошедшая ночь в Петербурге была самой холодной с начала января. Сегодня же в городе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, во второй половине дня пройдет небольшой снег. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня, 8 января, метеорологические условия будет формировать гребень холодного антициклона, который после полудня сменит приближающийся с запада теплый атмосферный фронт.

«Санкт-Петербург: в ожидании теплого фронта», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха в городе составит -8…-10 градусов, по Ленобласти столбики термометров покажут -7…-12. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм ртутного столба, что ниже нормы.

«Минувшей ночью температура воздуха в Северной столице опустилась до -15,9° — это самое низкое значение с начала января», — добавил синоптик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что субботнее утро в Северной столице началось с уборки снега после ночных осадков. Спецтехника выехала расчищать город от мусора и снега, но до спальных районов доехала с трудом.

михаил леус новости СПб погода


 

Новости партнеров
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Петербург превращается в заваленный мусором Неаполь 2007 года
Петербург превращается в заваленный мусором Неаполь 2007 года
Скончался герой мемов, второй брат-близнец Игорь Богданов
Скончался герой мемов, второй брат-близнец Игорь Богданов
Куркума способна убивать раковые клетки
Куркума способна убивать раковые клетки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы пережили самую холодную ночь с начала января
Во время беспорядков в Казахстане задержали более ста иностранцев
Таксист попытался сбежать с места ДТП на автозаправке на Софийской
Уборочная техника не доехала до Стрельны, Кронштадта и Петергофа утром 8 января
Девять бытовок площадью более 100 «квадратов» полыхали на ...
Президент Туркменистана решил потушить «Врата ада» в Каракумах
Полыхающую квартиру на Маршала Казакова тушили 10 спасателей
В России изменятся сроки оформления паспорта с 1 июля